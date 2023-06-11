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Главный тренер «Вегаса» подвёл итоги победного четвёртого матча финала с «Флоридой»

Главный тренер «Вегаса» подвёл итоги победного четвёртого матча финала с «Флоридой»
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Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди заявил, что команда может насладиться победой в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:2). «Голден Найтс» благодаря этой победе повели в серии со счётом 3-1.

«Мы не можем позволить себе расслабиться на тренировке перед следующим матчем. Но сегодня день, когда мы можем позволить себе немного отпраздновать нашу победу и подумать о том, как тяжело было добраться сюда и что нужно сделать, чтобы завершить работу до конца. Я думаю, что расслабляться ведь тоже нужно, верно? Ребята упорно трудились, чтобы попасть сюда», — цитирует Кэссиди пресс-служба лиги.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.

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