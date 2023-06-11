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The Athletic объяснил, обменяет ли «Вашингтон» Овечкина, чтобы он побил рекорд Гретцки

The Athletic объяснил, обменяет ли «Вашингтон» Овечкина, чтобы он побил рекорд Гретцки
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир порассуждал, реален ли шанс обмена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в другой клуб, если там у него будет больше шансов побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я не думаю, что это произойдёт. По текущему контракту у Овечкина осталось три сезона, и ему нужно забить 73 гола. Думаю, что он сделает это в какой-то момент в сезоне-2024/2025.

Если что-то заставит его сбиться с курса, я готов поспорить, что он предпочёл бы продлить свою сделку в Вашингтоне до того, как команда подумает о его обмене или он сам уйдёт в другой клуб», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф.

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