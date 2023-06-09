Ничушкин впервые был замечен на фото с инцидента в отеле Сиэтла. Игрок находится в России

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал на фотографию в сторис своей жены Светланы Гаврилюк в социальных сетях девушки. Хоккеист впервые был замечен на фото с инцидента в отеле Сиэтла в разгар плей-офф НХЛ.

На фотографии видно Ничушкина со спины. Нападающий «Колорадо» со своей женой сейчас находится в Москве, поскольку следующие сторис были сделаны в театре и в московском ресторане.

Фото: Фото из социальных сетей Светланы Гаврилюк

Напомним, в конце апреля появилась информация, что в номере Валерия Ничушкина была найдена пьяная женщина. В дальнейшем было опубликовано видео с нательной камеры местных офицеров полиции, приехавших на вызов. Как отмечалось на кадрах записи, Ничушкина увели из отеля ради его собственной безопасности. В то же время известно, что никаких преступлений совершено не было.