«Игрок третьего звена». Боб Хартли поделился мнением о форварде «Виннипега» Дюбуа

Известный канадский тренер Боб Хартли в эфире BPM Sports поделился мнением о нападающем «Виннипег Джетс» Пьер-Люке Дюбуа. Ранее форвард сообщил, что не собирается продлевать контракт с «реактивными». Одним из возможных клубов, где Дюбуа может продолжить карьеру, называется «Монреаль Канадиенс».

«Выход в плей-офф не может быть главной целью. Я оцениваю другое: может ли наша команда завоевать Кубок Стэнли? Это мечта. Так что, как мне кажется, Пьер-Люк Дюбуа — это игрок третьего звена в клубе, претендующим на Кубок Стэнли. Он габаритный, крупный хоккеист, он мне нравится. Нет ничего плохого в том, чтобы играть на третьем звене», — сказал Хартли.

Напомним, канадец записал на свой счёт 63 (27+36) балла в 73 встречах регулярки НХЛ в текущем сезоне.