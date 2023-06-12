Матвей Мичков может выпасть за пределы топ-10 на предстоящем драфте НХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков, называвшийся одним из самых желанных хоккеистов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги, может выпасть за пределы топ-10. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, люди, проходящие преддрафтовые тесты в Баффало, считают, что молодой россиянин может быть доступен за пределами первой десятки хоккеистов. Эксперты же предполагают, что Мичков рассматривается претендентом на выбор в топ-5.

Действующий контракт 18-летнего Мичкова с командой из Санкт-Петербурга рассчитан на три сезона. Минувшую кампанию Матвей отыграл в составе «Сочи», где в 27 матчах набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+1». Всего в Континентальной хоккейной лиге Мичков в 43 матчах набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «+3».