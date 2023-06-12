The Athletic рассказал, преувеличивают ли недостатки Мичкова в НХЛ из-за контракта со СКА

Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о возможных проблемах с драфтом российского нападающего СКА Матвея Мичкова. Хоккеист подписал долгосрочное соглашение с санкт-петербургским клубом, что может помешать ему дебютировать в НХЛ.

«Преувеличены ли недостатки Матвея Мичкова из-за его контрактной ситуации? Это правильный вопрос, и я думаю, что в нём есть своя правда. Команды могут отговорить себя от выбора Мичкова по нескольким причинами. Контракт и неопределённость вокруг российских игроков, учитывая нынешний геополитический климат, очевидно, являются главными среди них, как и его габариты и амплуа, но здесь есть много слоев, за которые нужно заглянуть.

Я думаю, что когда игрок находится на виду так долго, как Мичков, всегда есть место чрезмерному анализу и придиркам. Когда вы достаточно много наблюдаете за игроком, то ищете что-то новые. Это человеческая природа. Легче увлечься именно новым — игроком, который неожиданно засветился и начал восхождение в свой год драфта, над анализом игры которого вы провели не так много времени, — чем оставаться в восторге от чего-то знакомого. Так случилось с Брэдом Ламбертом и Аату Рати в Финляндии. Это случилось с Якобом Чикраном в год его драфта. Список можно продолжить. Вы должны быть осторожны. Я думаю, то же самое относится и к Мичкову, особенно потому, что ему не удалось удивить людей и снова блеснуть на чемпионатах мира U18 или чемпионатах мира U20. Если бы он зажёг на этих турнирах перед всем хоккейным миром — а я уверен, что он бы это сделал, — я думаю, что этот лоск присутствовал бы больше (заслуженно или нет).

Я также думаю, что в таком ходе мыслей может быть что-то подсознательное, например: «Поскольку я не могу быть уверен в его делах с контрактом в России, мне нужно найти другие причины, чтобы сомневаться в его выборе», — приводит слова Уилера The Athletic.