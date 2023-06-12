В «Калгари» обращаются с вариантами обмена защитника Хэнифина

Американский защитник «Калгари Флеймз» Ноа Хэнифин может продолжить карьеру в другой команде Национальной хоккейной лиги. Клубы предлагают «Флеймз» варианты обмена 26-летнего хоккеиста. Об этом сообщает sportsnet.ca.

Хэнифин стал игроком «Калгари» в сезоне-2018/2019. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 38 (7+31) очков в 81 матче при показателе полезности "+2". Соглашение хоккеиста с «Флеймз» с кэпхитом € 4,61 млн рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

Ноа Хэнифин был выбран «Каролиной Харрикейнз» на драфте НХЛ-2015 в первом раунде под общим пятым номером. В 2014 году Хэнифин в составе молодёжной сборной США выиграл юниорский чемпионат мира до 18 лет. Участник взрослых чемпионатов мира 2016, 2017 и 2019 годов.