В «Калгари» обращаются с вариантами обмена защитника Хэнифина
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Американский защитник «Калгари Флеймз» Ноа Хэнифин может продолжить карьеру в другой команде Национальной хоккейной лиги. Клубы предлагают «Флеймз» варианты обмена 26-летнего хоккеиста. Об этом сообщает sportsnet.ca.
Хэнифин стал игроком «Калгари» в сезоне-2018/2019. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 38 (7+31) очков в 81 матче при показателе полезности "+2". Соглашение хоккеиста с «Флеймз» с кэпхитом € 4,61 млн рассчитано до окончания сезона-2023/2024.
Ноа Хэнифин был выбран «Каролиной Харрикейнз» на драфте НХЛ-2015 в первом раунде под общим пятым номером. В 2014 году Хэнифин в составе молодёжной сборной США выиграл юниорский чемпионат мира до 18 лет. Участник взрослых чемпионатов мира 2016, 2017 и 2019 годов.
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