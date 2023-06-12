Чешский журналист: Овечкин — хоккеист, которого можно увидеть раз или два в жизни

Чешский портал Isport.cz на своём сайте опубликовал статью, посвящённую карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Когда дело доходит до анализа хоккейных экспертов или болельщиков, всё обычно крутится вокруг недостатков и ошибок. Это вдвойне верно для лучших игроков, как будто у критиков всегда есть ещё один повод лишить их хотя бы части звёздного хоккейного ореола. Один из примеров — Джо Торнтон.
Но даже Торнтон никогда не получал такую недооценку, как Александр Овечкин. По крайней мере с учётом степени его доминирования в НХЛ. Российскому снайперу уже давно приходилось сталкиваться с критикой в том, что он убийца тренеров. Его упрекали в том, что «Вашингтон» циклично менял тренеров как изношенное бельё…
В свете того, что Овечкин явно лучший бомбардир своего поколения и входит в тройку лучших снайперов в истории НХЛ, любая критика его стиля игры совершенно абсурдна… Александр Овечкин — хоккеист, которого можно увидеть раз или два в жизни. Лучшее, что вы можете сделать, это сидеть сложа руки и наслаждаться тем, что он может сделать, потому что пройдёт чертовски много времени, прежде чем вы увидите кого-то вроде него», — сказано в материале журналиста Драгомира Кваснички.
Овечкин поддержал участников V Фестиваля адаптивного хоккея. Видеоролик:
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