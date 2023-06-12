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Чешский журналист: Овечкин — хоккеист, которого можно увидеть раз или два в жизни

Чешский журналист: Овечкин — хоккеист, которого можно увидеть раз или два в жизни
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Чешский портал Isport.cz на своём сайте опубликовал статью, посвящённую карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Когда дело доходит до анализа хоккейных экспертов или болельщиков, всё обычно крутится вокруг недостатков и ошибок. Это вдвойне верно для лучших игроков, как будто у критиков всегда есть ещё один повод лишить их хотя бы части звёздного хоккейного ореола. Один из примеров — Джо Торнтон.

Но даже Торнтон никогда не получал такую недооценку, как Александр Овечкин. По крайней мере с учётом степени его доминирования в НХЛ. Российскому снайперу уже давно приходилось сталкиваться с критикой в ​​том, что он убийца тренеров. Его упрекали в том, что «Вашингтон» циклично менял тренеров как изношенное бельё…

В свете того, что Овечкин явно лучший бомбардир своего поколения и входит в тройку лучших снайперов в истории НХЛ, любая критика его стиля игры совершенно абсурдна… Александр Овечкин — хоккеист, которого можно увидеть раз или два в жизни. Лучшее, что вы можете сделать, это сидеть сложа руки и наслаждаться тем, что он может сделать, потому что пройдёт чертовски много времени, прежде чем вы увидите кого-то вроде него», — сказано в материале журналиста Драгомира Кваснички.

Овечкин поддержал участников V Фестиваля адаптивного хоккея. Видеоролик:

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