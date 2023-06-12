Второй номер драфта НХЛ Фантилли не исключил возвращение в NCAA

18-летний канадский нападающий Адам Фантилли, который по отчётам скаутов и специалистов является претендентом на второй номер предстоящего драфта НХЛ, не исключил возможное возвращение в NCAA.

«Моё будущее? Дождусь драфта Национальной хоккейной лиги, а потом буду принимать решение о возможном возвращении в университет Мичигана в следующем сезоне. Конечно, поражение от Куиннипака в полуфинале стало для меня горьким. Мне хотелось обыграть их, а затем победить в финале, чтобы выиграть студенческий национальный чемпионат.

Уверен, что моё возможное возвращение в университет Мичигана не имеет ничего общего с незавершёнными делами. Для меня важно развиваться в личном плане. Разумеется, хочу получить ещё одну попытку выиграть чемпионат, мне не понравилось, что я этого не сделал. Однако если моё возвращение в NCAA состоится, то следующий сезон посвящу развитию», — приводит слова Фантилли пресс-служба НХЛ на официальном сайте.