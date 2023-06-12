Второй номер драфта НХЛ Фантилли не исключил возвращение в NCAA

18-летний канадский нападающий Адам Фантилли, который по отчётам скаутов и специалистов является претендентом на второй номер предстоящего драфта НХЛ, не исключил возможное возвращение в NCAA.
«Моё будущее? Дождусь драфта Национальной хоккейной лиги, а потом буду принимать решение о возможном возвращении в университет Мичигана в следующем сезоне. Конечно, поражение от Куиннипака в полуфинале стало для меня горьким. Мне хотелось обыграть их, а затем победить в финале, чтобы выиграть студенческий национальный чемпионат.
Уверен, что моё возможное возвращение в университет Мичигана не имеет ничего общего с незавершёнными делами. Для меня важно развиваться в личном плане. Разумеется, хочу получить ещё одну попытку выиграть чемпионат, мне не понравилось, что я этого не сделал. Однако если моё возвращение в NCAA состоится, то следующий сезон посвящу развитию», — приводит слова Фантилли пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
- 12 июня 2023
-
15:01
-
14:40
-
14:02
-
13:45
-
12:58
-
12:56
-
12:38
-
11:55
-
11:48
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
00:01
- 11 июня 2023
-
23:47
-
23:41
-
23:23
-
22:52
-
22:39
-
22:20
-
21:51
-
21:14
-
21:02
-
20:55
-
20:30
-
20:18
-
19:56
-
19:25
-
18:58
-
18:38
-
18:16