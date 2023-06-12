Защитник «Авангарда» рассказал, какого хоккеиста заменил бы в символической пятёрке КХЛ

Защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев признался, кого заменил бы в символической пятёрке лучших игроков за всю историю Континентальной хоккейной лиги. Ранее Гуляев признался, что из лауреатов списка следил за игрой Кевина Даллмана и считает его попадание в этот список заслуженным. В пятёрке лучших также оказались Александр Ерёменко, Илья Никулин, Данис Зарипов, Сергей Мозякин и Илья Ковальчук.

«Наверное, изменил бы только тройку нападения – вместо Ковальчука – не в обиду ему, он отличный игрок – поставил бы Яна Коваржа в центр, а Зарипова и Мозякина по краям», — приводит слова Гуляева пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги на официальном сайте.

Ранее Гуляев отреагировал на то, что его называют «русским Кейлом Макаром».