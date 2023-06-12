The Score составил список из 10 лучших игроков НХЛ, которых могут обменять в межсезонье

The Score составил список из 10 лучших хоккеистов НХЛ, которых могут обменять в это межсезонье. Шансы на их обмен издание оценило в звёздах — от одной до пяти.

Примечательно, что лишь один игрок получил пять звёзд — нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа, слухи о скором обмене которого активно циркулируют в прессе.

Весь список:

1. Ноа Хэнифин, «Калгари Флэймз» — 3/5;

2. Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз» — 3/5;

3. Алекс Дебринкэт, «Оттава Сенаторз» — 4/5;

4. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс» — 3/5;

5. Колтон Парэйко, «Сент-Луис Блюз» — 1/5;

6. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс» — 1/5;

7. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс» — 2/5;

8. Пьер-Люк Дюбуа, «Виннипег Джетс» — 5/5;

9. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» — 4/5;

10. Марк Шайфли, «Виннипег Джетс» — 4/5.