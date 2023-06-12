«Монреаль»-1977, «Барселона»-2009 — в топе лучших команд в истории по версии The Athletic

The Athletic составил список лучших кампаний в истории спорта. В рейтинг вошли команды в конкретные сезоны. Иногда под «сезоном» считался календарный год или крупное событие — например, Олимпийские игры.
В список вошла одна хоккейная команда — «Монреаль Канадиенс» в 1976-1977 годах. «Хабс» завоёвывали Кубки Стэнли каждый сезон с 1975 по 1982 год.
Всего в список вошло 20 команд.
Лучшие кампании по версии The Athletic:
Баскетбол: «Чикаго Буллз» 1996 года; «Лос-Анджелес Лейкерс» сезона-1986/1987 годов; олимпийская сборная США 1992 года.
Футбол: «Барселона» в сезоне-2008/2009; «Лестер Сити» в сезоне-2015/2016; женская сборная США 2019 года.
Хоккей: «Монреаль Канадиенс» сезон-1976/1977 годов.
Лёгкая атлетика: сборная Ямайки по бегу 2012 года.
Бейсбол: «Нью-Йорк Янкис» 1998 года; «Чикаго Уайт Сокс» 2005 года.
Американский футбол: «Сан-Франциско 49ers» 1989 года; «Майами Дольфинс» 1972 года; футбольная команда колледжа Небраски 1995 года (NCAA); «Чикаго Бэарз» 1985 года.
Регби: «Сент Хеленс» 2006 года; сборная Новой Зеландии сезона-2015/2016.
Крикет: сборная Австралии 2003 года; «Уэст Индис» 1984 года.
Формула-1: «Мерседес» 2020 года.
Австралийский футбол: «Эсседон» 2000 года.
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