Овечкин попал в топ самых раскрученных проспектов в истории НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил топ-10 самых раскрученных, расхайпленных проспектов в истории НХЛ.
В рейтинг попал российский нападающий Александр Овечкин, задрафтованный «Вашингтон Кэпиталз» в 2004 году под первым номером. В топе форвард расположился на девятом месте.
Отметим, что в список попали не только хоккеисты, которых драфтовали. Например, Бобби Орр и Уэйн Гретцки не участвовали в драфтах, так что рядом с их фамилиями написан год дебюта в лиге.
Топ-10:
10. Александр Дэйгл, 1993, «Оттава Сенаторз» — 1-й номер;
9. Александр Овечкин, 2004, «Вашингтон Кэпиталз» — 1-й номер;
8. Ги Лефлёр, 1971, «Монреаль Канадиенс» — 1-й номер;
7. Бобби Орр, 1966 — не выбирался;
6. Марио Лемье, 1984, «Питтсбург Пингвинз» — 1-й номер;
5. Уэйн Гретцки, 1978 — не выбирался;
4. Коннор Бедард, 2023 — примет участие в драфте-2023;
3. Эрик Линдрос, 1991, «Квебек Нордикс» — 1-й номер;
2. Коннор Макдэвид, 2015, «Эдмонтон Ойлерз» — 1-й номер;
1. Сидни Кросби, 2005, «Питтсбург Пингвинз» — 1-й номер.
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