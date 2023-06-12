Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Чикаго» ответили на вопрос, не боятся ли они драфтовать хоккеистов из России

В «Чикаго» ответили на вопрос, не боятся ли они драфтовать хоккеистов из России
Комментарии

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон ответил на вопрос, не боятся ли в клубе драфтовать российских хоккеистов из-за политической ситуации в мире.

«Я думаю, что всё по-разному — каждый случай нужно рассматривать отдельно. Например, когда вопрос касается контрактных обязательств, о которых всегда спрашивают — этот вопрос часто предшествует какой-либо текущей ситуации в мире, — ты всегда пытаешься почувствовать готовность хоккеиста приехать играть в Северную Америку, его желание приехать. Это всегда вопрос, который у тебя появляется — но, как правило, на первый взгляд вряд ли есть опасения. Я думаю, просто нужно немного больше работать, учитывая обстоятельства прямо сейчас», — приводит слова Дэвидсона The Athletic.

Материалы по теме
The Athletic рассказал, преувеличивают ли недостатки Мичкова в НХЛ из-за контракта со СКА
Аналитик TSN назвал преимущество Мичкова над Бедардом и рассказал, видит ли в Матвее риски
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023