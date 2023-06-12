«Это вратарский союз, не так ли?» Набоков поделился мнением о голкипере «Вегаса» Хилле

Легендарный российский хоккеист Евгений Набоков, ныне занимающий пост директора «Сан-Хосе» по вратарям, поделился мнением об игре голкипера «Вегас Голден Найтс» Эдина Хилла. Они работали вместе в сезоне-2021/2022 в составе «акул».

«На мой взгляд, с этим парнем было легко работать. Он всегда был счастлив прийти на лёд и потренироваться.

Хилл — крупный парень, но он способен играть глубже в воротах, чем большая часть голкиперов. С точки зрения меня как вратаря моя цель — убедиться, что он крепок, поскольку с его габаритами во время частых перемещений могут появиться некоторые дыры. Так что мы всё время работали над тренировкой ног. Мы также много занимались руками: чтобы он держал их перед собой и реагировал. Он всё понимал, с ним было приятно работать.

Рад ли я за него? Абсолютно. Когда его обменяли, мы немного переписывались. Это вратарский союз, не так ли? Всегда желаешь удачи и успеха. К сожалению, [успех пришёл] не с нами, но в какой бы команде он ни играл, я надеюсь, что [у него] всё будет хорошо. У него не было много опыта в качестве первого номера, поэтому за ним интересно наблюдать. Он очень добродушный парень», — приводит слова Набокова The Athletic.