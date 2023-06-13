Хоккейный свитер Уэйна Гретцки продали на аукционе за $ 715 тыс.

Хоккейный свитер легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки был продан на аукционе за $ 715 тыс., сообщает NBCDFW.

В этой форме Гретцки провёл свой последний матч за «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля 1999 года, в котором набрал рекордное 2857-е очко.

В 2022 году хоккейный свитер Гретцки, в котором он играл в своём последнем матче с «Эдмонтон Ойлерз» был продан за $ 1,4 млн.

Напомним, легендарный канадский хоккеист является лучшим снайпером и бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги. Гретцки за всю карьеру в НХЛ принял участие в 1487 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 894 шайбы, отдал 1963 результативные передачи и набрал 2857 очков при общем показателе полезности «+520». Канадец четыре раза выигрывал Кубок Стэнли — в 1984-м, 1985-м, 1987-м и 1988-м.