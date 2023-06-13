Хоккейный свитер Уэйна Гретцки продали на аукционе за $ 715 тыс.

Хоккейный свитер легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки был продан на аукционе за $ 715 тыс., сообщает NBCDFW.
В этой форме Гретцки провёл свой последний матч за «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля 1999 года, в котором набрал рекордное 2857-е очко.
В 2022 году хоккейный свитер Гретцки, в котором он играл в своём последнем матче с «Эдмонтон Ойлерз» был продан за $ 1,4 млн.
Напомним, легендарный канадский хоккеист является лучшим снайпером и бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги. Гретцки за всю карьеру в НХЛ принял участие в 1487 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 894 шайбы, отдал 1963 результативные передачи и набрал 2857 очков при общем показателе полезности «+520». Канадец четыре раза выигрывал Кубок Стэнли — в 1984-м, 1985-м, 1987-м и 1988-м.
- 13 июня 2023
-
05:00
-
00:04
-
00:00
- 12 июня 2023
-
23:58
-
23:17
-
23:09
-
22:54
-
22:22
-
21:59
-
21:38
-
21:20
-
20:53
-
20:47
-
20:28
-
19:59
-
19:36
-
18:54
-
18:19
-
17:58
-
17:35
-
17:14
-
16:40
-
16:25
-
15:50
-
15:25
-
15:01
-
14:40
-
14:02
-
13:45
-
12:58
-
12:56
-
12:38
-
11:55
-
11:48
-
11:25