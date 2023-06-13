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Стал известен план предсезонной подготовки «Салавата Юлаева» к сезону-2023/2024

Стал известен план предсезонной подготовки «Салавата Юлаева» к сезону-2023/2024
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«Салават Юлаев» в официальном телеграм-канале объявил план предсезонной подготовки.

14 июля уфимская команда выйдет из отпуска и устроит общекомандный сбор. С 14 по 17 июля хоккеистам «Салавата» предстоит пройти медосмотр и тестирование. 18 июля начнутся тренировки. 4 августа «Салават Юлаев» проведёт первый товарищеский матч. Команда в Уфе встретится с «Нефтехимиком». С 10 по 13 августа юлаевцы примут участие в Кубке Республики Башкортостан. С 14 по 19 августа в Уфе состоятся тренировочные сборы. Завершится подготовка участием в предсезонном турнире имени Блинова, который пройдёт в Омске.

Напомним, «Салават Юлаев» в минувшем плей-офф не смог преодолеть стадию первого раунда, проиграв «Адмиралу» в шести матчах — 2-4.

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