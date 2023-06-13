Плющев назвал трёх лучших российских игроков в истории

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, кого считает лучшими хоккеистами в истории российского и советского хоккея. Специалист назвал троих игроков. Кроме того, Плющев поделился мнением о том, какие победы считает самыми важными в истории сборной СССР и России.

«Три лучших игрока в истории отечественной сборной? За всё время, что я помню, — это, наверное, Виктор Коноваленко, Валерий Харламов и Александр Овечкин.

Три главные победы в истории отечественной сборной? Было много славных побед, но я думаю, что главные — это, конечно, в Суперсерии 1972 года СССР — Канада. Ну и то, что в своё время мы были неоднократными чемпионами мира и победителями Олимпийских игр, тоже немаловажно. Каждая победа была красочной, но я выделю серию СССР — Канада», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

Отметим, что Овечкин является лучшим российским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.