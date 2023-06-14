«Флорида» сыграет с «Вегасом» без Ткачука, но с Денисенко в составе

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» в составе гостей сыграет российский нападающий Григорий Денисенко, который значительную часть сезона провёл в АХЛ за «Шарлотт Чекерз». Лидер клуба из Санрайза Мэттью Ткачук не примет участие во встрече из-за травмы.

Полностью состав «Флориды» на матч выглядит так: вратарь Бобровский, защитники Форслинг – Экблад, М.Стаал – Монтур, Махура – Гудас, нападающие Лунделль – Барков – Дюклер, Вераге – Беннетт – Райнхарт, Ломберг – Э.Стаал – Казинс, Денисенко – Уайт – Далпе. Запасной вратарь: Лайон.

После четырёх матчей «Вегас Голден Найтс» ведёт в серии 3-1. Пятый матч состоится на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс. В случае победы клуб из Невады станет обладателем Кубка Стэнли.