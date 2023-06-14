Агент Барбашёва: отклонили предложение «Сент-Луиса», чтобы получить шанс на Кубок Стэнли

Агент нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва Дэн Мильштейн сообщил, что в феврале россиянин отклонил предложение «Сент-Луиса» и решил перейти в клуб, где будет иметь реальные шансы на Кубок Стэнли. Форвард перед дедлайном пополнил состав «Вегаса», с которым сегодня стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Мы отклонили контрактное предложение от «Сент-Луиса» в феврале и договорились с генменеджером (Даг Армстронг. — Прим. «Чемпионата»), что Ваню обменяют в клуб, где он сможет победить, дадут ему шанс в команде-контендере побороться за второй Кубок Стэнли. В итоге был произведён обмен с «Вегасом», Ваня вышел на совершенно другой уровень. Свой второй Кубок он взял не просто как один из хоккеистов команды, а как один из её лидеров. Я за него очень горд и рад. Желаю ему выиграть ещё один Кубок Стэнли», – сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.