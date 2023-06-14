Кэссиди — шестой тренер в XXI веке, выигравший Кубок Стэнли в первом сезоне с командой

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди стал шестым тренером в XXI веке, выигравшим Кубок Стэнли в первом сезоне с командой, сообщает сайт НХЛ. 58-летний специалист возглавляет «Вегас» с 14 июня 2022 года.

Ранее до него это делали тренеры: Пэт Бёрнс (2003, «Нью-Джерси»), Дэн Байлсма (2009, «Питтсбург»), Дэррил Саттер (2012, «Лос-Анджелес»), Майк Салливан (2016, «Питтсбург») и Крэйг Берюбе (2019, «Сент-Луис»). Из этого списка лишь Бёрнс и Кэссиди возглавили клуб перед началом сезона, остальные пришли в клубы по ходу чемпионата.

Отметим, что для Кэссиди этот Кубок Стэнли стал первым в карьере. Ранее ближе всего к трофею он был в 2019 году, когда возглавляя «Бостон», в семи матчах финальной серии уступивший «Сент-Луису».