Джейсон Спецца получил должность в «Питтсбург Пингвинз»
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Бывший помощник генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца был назначен на аналогичную должность в «Питтсбург Пингвинз» Кайлом Дубасом, с которым работал в канадской команде. Об этом сообщает пресс-служба «Пингвинз» на официальном сайте.
Спецца является чемпионом мира (2015) и дважды серебряным призёром чемпионатов мира (2008, 2009). Канадский нападающий в сезоне-2005/2006 установил рекорд «Оттавы Сенаторз» по количеству результативных передач (71). Всего за карьеру в НХЛ Спецца принял участие в 1248 матчах, в которых забросил 363 шайбы и отдал 632 голевых паса, суммарно набрав 995 очков при общем показателе полезности «+5». Он был последним действующим игроком с драфта 2001 года.
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