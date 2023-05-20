Спецца покинул пост помощника генерального менеджера «Торонто»

Джейсон Спецца ушёл с поста помощника генерального менеджера в «Торонто», сообщает TSN. Бывший хоккеист, которому сейчас 39 лет, был назначен на эту должность после завершения своей игровой карьеры в прошлом году.
Сообщается, что Спецца ушёл в отставку до пресс-конференции президента «Лифс» Брендана Шенахана, на которой было объявлено, что клуб не будет продлевать контракт с генменеджером Кайлом Дубасом. Спецца провёл три сезона в «Мэйпл Лифс», присоединившись к команде в 2019 году в качестве свободного агента. Он провёл за команду 183 игры, в которых забил 31 гол и отдал 49 результативных передач.
Спецца является чемпионом мира (2015) и дважды серебряным призёром чемпионатов мира (2008, 2009). Канадский нападающий в сезоне-2005/2006 установил рекорд «Оттавы Сенаторз» по количеству результативных передач (71). Всего за карьеру в НХЛ Спецца принял участие в 1248 матчах, в которых забросил 363 шайбы и отдал 632 голевых паса, суммарно набрав 995 очков при общем показателе полезности «+5». Он был последним действующим игроком с драфта 2001 года.
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