Кайл Дубас объяснил, зачем «Питтсбург» трудоустроил Джейсона Спеццу

Президент отдела хоккейных операций «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас прокомментировал назначение Джейсона Спеццы на должность помощника генерального менеджера.
«После яркой игровой карьеры Джейсон полностью погрузился в управление игрой, изучая все аспекты хоккейной деятельности в прошлом сезоне, пока работал в «Торонто». Он продемонстрировал огромную трудовую этику, любознательность и способность строить отношения во всех отделах клуба. Его переход из состава в сферу руководства также помог сделать отдел хоккейных операций, тренерский штаб и игровой состав более сплочённым. Мы очень рады, что Джейсон присоединился к «Питтсбургу», поскольку он добавит большие перспективы нашему клубу», — приводит слова Дубаса пресс-служба «Питтсбурга» на официальном сайте.
- 14 июня 2023
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