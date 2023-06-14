4 игрока «Вегаса» забросили 10+ шайб в плей-офф. Такого в НХЛ не было с 1990 года
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Форварды «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон и Чандлер Стивенсон перешагнули в отметку в 10+ шайб за прошедший розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли. Четыре игрока одной команды забросили в одном плей-офф по 10+ шайб впервые с 1990 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Стоун (11 шайб в 22 играх плей-офф), а также Маршессо (13 в 22 играх), Карлссон (11 в 22) и Стивенсон (10 в 22) стали обладателями Кубка Стэнли. В последний раз в одном плей-офф НХЛ четыре игрока одной команды забрасывали 10+ шайб в составе «Эдмонтона» в 1990 году.
«Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли на шестой год существования. В финальной серии он обыграл «Флориду Пантерз» (4-1).
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