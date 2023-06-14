«Вегас» установил лучший показатель результативности в финале Кубка Стэнли с 1991 года

«Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». В этих матчах игроки «Голден Найтс» забросили 26 шайб — лучший результат с 1991 года и четвёртый в истории Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Stat Muse.
Рекорд лиги установил «Монреаль Канадиенс» в 1973 году – 33 шайбы в шести матчах серии с «Чикаго Блэкхоукс». На втором месте результат «Питтсбург Пингвинз» в 1991 году – 28 шайб в шести встречах противостояния с «Миннесотой Норт Старс», на третьем – результат «Детройт Ред Уингз» в 1955 году – 27 шайб в семи играх серии с «Монреалем».
«Вегас» разделил четвёртое место с двумя результатами «Нью-Йорк Айлендерс». Клуб с Лонг-Айленда забрасывал по 26 шайб в финалах с «Филадельфией Флайерз» в 1980 году (в шести играх, 4-2) и «Миннесотой Норт Старс» в 1981 году (в пяти играх, 4-1).
- 14 июня 2023
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