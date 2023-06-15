Президент США Джо Байден поздравил «Вегас» с победой в Кубке Стэнли. «Голден Найтс» в финале уверенно обыграли «Флориду» в пяти матчах и завоевали своё первое чемпионство спустя шесть лет после создания клуба. За это время «Голден Найтс» лишь один раз не попали в плей-офф, выйдя в финал в первый сезон после создания клуба.

«Поздравляю «Вегас» с их первым Кубком Стэнли всего в шестом сезоне. Первая крупная профессиональная франшиза в таком гордом американском городе. Сегодня команда и всё сообщество являются чемпионами», – говорится в сообщении Джо Байдена в соцсети.

«Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». В этих матчах игроки «Голден Найтс» забросили 26 шайб — лучший результат с 1991 года и четвёртый в истории Национальной хоккейной лиги.