Фетисов: Овечкин может стать большим политиком, у него есть потенциал

Двукратный олимпийский чемпион и Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов порассуждал на тему того, сможет ли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стать политиком.

«Саша — многогранный человек. С уважением к нему отношусь. Он глубокий, эмоциональный. Но я не знаю, здесь такой момент… Когда я играл в хоккей, то с трудом представлял, что однажды стану политиком. Политических заявлений у Овечкина достаточно, и он их делает последовательно, хотя в мире сейчас совсем не простая история. Это большая честь, на самом деле. Такое мало кто себе может позволить. Особенно когда ты ходишь в майке Putin Team и у тебя фотография с президентом на аватарке в соцсетях. Все это видят.

Так что в этом смысле у Овечкина есть политический потенциал. Но чем он захочет заниматься после карьеры — это уже его решение. Он сейчас и за сборную «Политик» мог бы сыграть, и в команде «Бизнес» выступить. У нас же тут ещё две команды были — «Чемпион» и сборная Правительства Санкт-Петербурга. Овечкин не затерялся бы и там.

А самое главное, сужу по своему опыту, человек должен выбирать то, что ему будет доставлять удовольствие. Не надо заниматься тем, что в тягость. Ты должен понимать, что можешь принести пользу. Что ты будешь тем, на которого все продолжат смотреть. И при этом надо принимать решения. Это совсем не простая вещь. Но будем надеяться, что Александр Овечкин после хоккейной карьеры, на каком месте он бы ни работал, окажется полезен себе и всем нам», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Отметим, что после завершения сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин с семьёй вернулся в Россию и может сыграть за футбольное московское «Динамо». Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин был награждён благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина.