В КХЛ отреагировали на возможный отъезд игрока ЦСКА за океан при действующем контракте

Пресс-служба КХЛ отреагировала на заключение контракта защитника ЦСКА Артёма Дуды со студенческим американским клубом. Напомним, вчера официальный сайт команды Университет Мэйна сообщил, что 19-летний российский защитник подписал с клубом соглашение. Отметим, что подобное решение хоккеист принял, имея действующий годичный контракт с армейским клубом.

«Артём Дуда подписал письмо о намерении, о чём сообщает сайт спортивного подразделения университета. На данный момент у Артёма контракт с ЦСКА, действующий до 30 апреля 2024 года. От ЦСКА нет информации о расторжении контракта», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

В минувшем сезоне Дуда принял участие в 14 матчах за ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав в них 3 (0+3) очка при показателе полезности «+3». Большую часть карьеры провёл в составах «Красной Армии» и «Звезды» в МХЛ и ВХЛ соответственно. Дуда был выбран во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2022. Под 36-м номером защитник ушёл в «Аризону Койотс».