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Пол Морис объяснил, почему «Флориде» будет сложно попасть в плей-офф в следующем сезоне

Пол Морис объяснил, почему «Флориде» будет сложно попасть в плей-офф в следующем сезоне
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис считает, что его команде в следующем сезоне будет сложно попасть в плей-офф Кубка Стэнли из-за многочисленных травм у хоккеистов.

«В следующем году нам будет чертовски трудно пробиться в плей-офф. Это факт. Потому что это сложно. Есть хорошие команды, которые пропускают плей-офф. Вы входите в сезон, чувствуя себя лучше из-за того, что играли на два месяца дольше? Тогда у вас проблемы.

У нас будет несколько игроков, которые будут у нас в составе, но их не будет в нашей заявке на первый матч. Вероятно, речь идет о двух-трёх месяцах. Есть несколько парней, которым потребуется от четырёх до шести месяцев, чтобы восстановиться», — приводит слова Мориса ESPN US.

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