Дана Уайт — о работе НХЛ в маркетинге: к чёрту их, понятия не имеют, что происходит

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт раскритиковал Национальную хоккейную лигу за их работу в маркетинге.

«К чёрту их. Они все старые, тупые и гребаные люди, которые понятия не имеют, что происходит. Они понятия не имеют, где находится это молодое поколение, как до них добраться и всё в этом духе. Посмотрите на их общее количество просмотров видео. Была середина финала конференции, они набрали 25 миллионов просмотров видео. Power Slap набрал 90 миллионов. Так что люди, которые несут чушь, вы знаете, что это всё старые тупые журналисты. В НХЛ не хотят ничего знать. Нет проблем, я это получу», — приводит слова Уайта Sportskeeda.

Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными. Видеоролик: