«Не звони мне, Дана Уайт». Стерлинг — о планах после боя с О'Мэлли на UFC 292

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг заявил, что после четвёртой защиты титула намерен взять длительный отпуск. 19 августа Алджамейн должен сразиться с соотечественником Шоном О'Мэлли. Бойцы встретятся в рамках турнира UFC 292.
«Он вообще когда-нибудь кого-то нокаутировал? Что ж, выясним это. Ведь в этом вся прелесть этого вида спорта. Сейчас я могу говорить что хочу. Он может говорить что хочет, но в конце концов мы окажемся лицом к лицу 19 августа. Вот и посмотрим, кто есть кто.
Я защищу титул в четвёртый раз, и после этого не звони мне, Дана. Я очень надолго уеду в отпуск. Шон — крутой парень, но я финиширую его», — сказал Стерлинг на канале The Schmo в YouTube.
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