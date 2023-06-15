«Монреаль» вернёт Гурьянова только при существенном снижении зарплаты — The Athletic
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«Монреаль Канадиенс» не собирается делать квалификационное предложение российскому нападающему Денису Гурьянову. Игрока готовы подписать на год в качестве неограниченно свободного агента, если он пойдёт на существенное понижение зарплаты. Об этом сообщает The Athletic. В «Канадиенс» 26-летний Гурьянов получал € 2,65 млн за сезон.
Гурьянов был выбран в первом раунде под общим 12-м номером на драфте 2015 года командой «Даллас Старз». Он провёл в «Старз» семь лет, выступая также за фарм-клуб «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов оказался в «Монреале».
В 2017 году Гурьянов стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира. В 2020-м вместе с «Далласом» он проиграл в финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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