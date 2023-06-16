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Губерниев: Овечкин виртуозно играет на рояле, а Малкин способен и играть, и таскать его

Губерниев: Овечкин виртуозно играет на рояле, а Малкин способен и играть, и таскать его
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, за какими игроками в НХЛ пристально следит, и сравнил игру российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Слежу ли за НХЛ? По мере сил слежу. Не скажу, что я смотрю матчи — сплю по ночам. Одна из причин, почему я не стал комментировать хоккей, — это то, что за ним нужно следить круглыми сутками. Днём необходимо смотреть наш чемпионат, а по ночам — НХЛ. Я уже назвал игроков, за которыми слежу отдельно и пристально, — Малкин, Бобровский, Капризов и Василевский. Но, безусловно, я с интересом смотрю за игрой Саши Овечкина, тоже знаю его неплохо. Желаю ему всяческих удач в борьбе за титул голеадора всех времён и народов.

В чём уникальность Овечкина? Человек-гол, который нацелен на ворота. Человек-праздник, потому что, когда он на площадке, у людей праздник. Но, если сравнивать его с Малкиным, я Женю люблю не только потому, что он женат на моей подруге Ане Кастеровой. Просто он удивительно полезный игрок для команды. Если Овечкин виртуозно играет на рояле, то Малкин способен и играть на рояле, и таскать его, и чинить, взять ударные инструменты и все остальные», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» и «Питтсбург» не попали в плей-офф. В регулярном чемпионате Овечкин набрал 75 (42+33) очков за 73 матча, Малкин отметился 83 (27+56) набранными баллами в 82 встречах.

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