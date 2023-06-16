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Российский форвард «Ванкувера» Кузьменко тренируется на Бали

Российский форвард «Ванкувера» Кузьменко тренируется на Бали
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко уже начал подготовку к новому сезону Национальной хоккейной лиги, сообщает агент Дэн Мильштейн в социальных сетях.

Специалист выложил видео, на котором форвард «косаток» тренируется на пляже Бали (Индонезия). Кузьменко бегает от одного камня к другому.

Напомним, «Ванкувер» в завершившемся сезоне не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат лишь на 11-м месте из 16 в Западной конференции. Кузьменко наравне с Элиасом Петтерссоном стал лучшим снайпером «Кэнакс», забив 39 голов. Суммарно за 81 встречу регулярного чемпионата российский нападающий набрал 74 очка при показателе полезности «+9». В ходе чемпионата хоккеист договорился с «Ванкувером» о двухлетнем контракте с кэпхитом $ 5,5 млн.

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