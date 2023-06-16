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Двое россиян попали в топ-10 лучших защитников драфта НХЛ — 2023 по версии сайта НХЛ

Двое россиян попали в топ-10 лучших защитников драфта НХЛ — 2023 по версии сайта НХЛ
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Журналист официального сайта НХЛ Адам Кимельман составил топ-10 лучших защитников предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги. В рейтинг попали двое российских хоккеистов.

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев расположился на пятой строчке. Хоккеист системы «Локомотива» Дмитрий Симашев стал седьмым.

Весь топ-10 по версии официального сайта НХЛ.

1. Давид Райнбахер, «Клотен» (Швейцария);
2. Аксель Сандин-Пелликка, «Шеллефтео» (Швеция);
3. Том Уилландер, «Рёгле» (Швеция);
4. Лукас Драгичевич, «Три-Сити» (WHL);
5. Михаил Гуляев, «Авангард» (Россия);
6. Оливер Бонк, «Лондон» (OHL);
7. Дмитрий Симашев, «Локомотив» (Россия);
8. Этьенн Морин, «Монктон» (QMJHL);
9. Эндрю Гибсон, «Су-Сент-Мари» (OHL);
10. Максим Штрбак, «Су-Фолс».

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