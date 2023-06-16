Губерниев: уровень КХЛ упал. Как он может вырасти, если мы предоставлены сами себе?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об уровне Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, журналист назвал главную звезду КХЛ.
«Уровень КХЛ упал? Безусловно, он упал. Мы отстранены, к нам не едут сильные иностранцы. Как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе? Поэтому надо упираться и делать всё возможное, чтобы минимизировать риски.
Согласен ли с тем, что звёзд в КХЛ не хватает? На мой взгляд, главная звезда КХЛ — это защитник СКА Александр Никишин, жених Вари Субботиной (четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию. — Прим. «Чемпионата»). Потому что он не только хороший хоккеист, но у него ещё девушка красивая, к которой я отношусь с большой нежностью. Я очень рад за ребят, потому что у них любовь всепобеждающая, и желаю им многая лета вместе», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 65 встречах, в которых забросил 11 шайб и отдал 44 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 55 очков. В плей-офф Никишин сыграл 16 матчей и набрал 8 (4+4) баллов.
- 16 июня 2023
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