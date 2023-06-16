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Губерниев: уровень КХЛ упал. Как он может вырасти, если мы предоставлены сами себе?

Губерниев: уровень КХЛ упал. Как он может вырасти, если мы предоставлены сами себе?
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об уровне Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, журналист назвал главную звезду КХЛ.

«Уровень КХЛ упал? Безусловно, он упал. Мы отстранены, к нам не едут сильные иностранцы. Как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе? Поэтому надо упираться и делать всё возможное, чтобы минимизировать риски.

Согласен ли с тем, что звёзд в КХЛ не хватает? На мой взгляд, главная звезда КХЛ — это защитник СКА Александр Никишин, жених Вари Субботиной (четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию. — Прим. «Чемпионата»). Потому что он не только хороший хоккеист, но у него ещё девушка красивая, к которой я отношусь с большой нежностью. Я очень рад за ребят, потому что у них любовь всепобеждающая, и желаю им многая лета вместе», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 65 встречах, в которых забросил 11 шайб и отдал 44 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 55 очков. В плей-офф Никишин сыграл 16 матчей и набрал 8 (4+4) баллов.

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