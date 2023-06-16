Уткин ответил Губерниеву на слова о том, что российский футбол популярнее хоккея

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале ответил на слова Дмитрия Губерниева о непопулярности российского хоккея, в отличие от футбола.

«Коллега Губерниев говорит: «Если предположить, что наша хоккейная сборная вернётся и выиграет Олимпиаду, то люди на улицу не выйдут. Если предположить, что наша футбольная сборная вернётся и выиграет чемпионат Европы, то люди выйдут, как и после побед над Нидерландами и над Испанией».

Мысль понятна. Ещё понятнее другое. Зимой, когда играется Олимпиада, холодно. Все чемпионские парады, все гулянья, включая хоккейные кубкостэнлиевые, бывают, когда тепло. Если бы сентябрьская Суперсерия-72 была, скажем, лет 10 назад, а не в советское время — ещё как бы выходили.

А зимой парадов нет. Зимой суровый Новый год», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2022 года сборные России по хоккею были отстранены от участия в международных соревнованиях. Пока что возможная дата возвращения на интернациональную арену неизвестна. Сборная России не смогла принять участия в чемпионатах мира 2022 и 2023 года, а также пропустила МЧМ. Кроме того, Россию лишили права проведения молодёжного чемпионата мира, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.