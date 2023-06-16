Уткин ответил Губерниеву на слова о том, что российский футбол популярнее хоккея

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале ответил на слова Дмитрия Губерниева о непопулярности российского хоккея, в отличие от футбола.
«Коллега Губерниев говорит: «Если предположить, что наша хоккейная сборная вернётся и выиграет Олимпиаду, то люди на улицу не выйдут. Если предположить, что наша футбольная сборная вернётся и выиграет чемпионат Европы, то люди выйдут, как и после побед над Нидерландами и над Испанией».
Мысль понятна. Ещё понятнее другое. Зимой, когда играется Олимпиада, холодно. Все чемпионские парады, все гулянья, включая хоккейные кубкостэнлиевые, бывают, когда тепло. Если бы сентябрьская Суперсерия-72 была, скажем, лет 10 назад, а не в советское время — ещё как бы выходили.
А зимой парадов нет. Зимой суровый Новый год», — говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2022 года сборные России по хоккею были отстранены от участия в международных соревнованиях. Пока что возможная дата возвращения на интернациональную арену неизвестна. Сборная России не смогла принять участия в чемпионатах мира 2022 и 2023 года, а также пропустила МЧМ. Кроме того, Россию лишили права проведения молодёжного чемпионата мира, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.
- 16 июня 2023
-
22:19
-
21:59
-
21:37
-
21:24
-
21:10
-
20:58
-
20:35
-
19:57
-
19:28
-
19:14
-
19:06
-
18:53
-
18:34
-
17:59
-
17:47
-
17:16
-
16:58
-
16:27
-
15:50
-
15:40
-
15:12
-
14:40
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
12:50
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40