Руководитель клуба НХЛ объяснил, почему не хочет выбирать Мичкова на драфте-2023
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Руководитель одной из команд Национальной хоккейной лиги сообщил, что не хочет выбирать на драфте-2023 российского нападающего Матвея Мичкова.
«Я бы позволил кому-то другому задрафтовать его. С его катанием, односторонней игрой и его манерой поведения для меня будет слишком большим риском брать его в начале драфта — и это прежде чем я перейду к очевидным вещам с его контрактом и политической обстановкой (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — приводит слова руководителя The Athletic.
Отметим, что издание опросило порядка 10 руководителей команд Национальной хоккейной лиги и пять скаутов НХЛ. Каждый оставил свою личность анонимной. Тем не менее в остальном отзывы о Мичкове более положительные.
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