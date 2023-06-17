Бержерон предсказал «Вегасу» Кубок Стэнли в первом же сезоне, если клуб возглавит Кэссиди

Капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон предсказал успех «Вегаса» в Кубке Стэнли, сообщает Sportsnet.

В прошлое межсезонье НХЛ руководство «Вегаса» искало нового главного тренера. Выбор пал на бывшего наставника «Бостона» Брюса Кэссиди, который был уволен из «Брюинз», где специалист проработал шесть лет. Президент «Вегаса» Джордж Макфи попросил капитана команды Марка Стоуна позвонить своему другу Бержерону, чтобы узнать его мнение относительно Кэссиди.

«Если «Вегас» наймёт Кэссиди, то выиграет Кубок Стэнли в первом же сезоне», — ответил Бержерон.

В первый год своего пятилетнего контракта с «Вегасом» Кэссиди стал обладателем Кубка Стэнли впервые в истории клуба. По своему соглашению с «Голден Найтс» за пять лет Кэссиди заработает $ 22,5 млн.