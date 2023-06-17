Экс-глава Международной Федерации хоккея оценил решение создать КХЛ

Бывший глава Международной Федерации хоккея Рене Фазель рассказал, как создавалась КХЛ. Также экс-президент ИИХФ оценил это решение.
«Это длинная история! Когда Александр Медведев рассказал мне о том, что они хотят сделать Континентальную хоккейную лигу в Европе, я подумал: «Почему нет? Это хорошая идея». Особенно в том смысле, чтобы создать хорошую конкуренцию НХЛ, спортивную конкуренцию. Нам нужен сильный европейский хоккей, и это тоже было целью — организовать высококлассную лигу. С самого начала я был за то, чтобы в будущем у нас была европейская лига. КХЛ стартовала именно как мощная европейская лига.
Как создание КХЛ повлияло на международный хоккей в те годы? После распада Советского Союза я наблюдал за советской лигой, за тем, как в девяностые команды столкнулись с большими проблемами. Многие игроки уехали в Европу, в Северную Америку. Это было тяжёлое время для российского спорта — любого, не только хоккея. В 2000-х начались попытки создать сильную российскую лигу, но это получилось не сразу. Мне понравилась идея КХЛ пригласить команды из других стран — из Казахстана, Беларуси, Латвии — бывших советских республик. Затем были другие страны, например, Финляндия с «Йокеритом». Всё это работало на то, чтобы повысить уровень российского клубного хоккея. Это было очень хорошее решение», — сказал Фазель в эфире официального YouTube-канала КХЛ.
- 17 июня 2023
-
18:36
-
18:17
-
17:56
-
17:46
-
17:27
-
16:58
-
16:43
-
15:50
-
15:20
-
14:55
-
14:24
-
14:20
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
08:25
- 16 июня 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:53
-
22:19
-
21:59