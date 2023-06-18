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«Виннипег» подписал контракт новичка с Вагнером

«Виннипег» подписал контракт новичка с Вагнером
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«Виннипег Джетс» на своём официальном сайте объявил о подписании двустороннего контракта новичка сроком на три года со шведским нападающим Фабианом Вагнером.

Зарплата на уровне НХЛ у Вагнера составит $ 2,574 млн ($ 858 тысяч в год в среднем). «Виннипег» выбрал Вагнера на драфте НХЛ — 2022 под 175-м номером.

В минувшем сезоне Вагнер играл в Швеции за «Линчепинг», проведя за команду 22 матча. Он также провёл 37 игр за молодёжную команду в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 34 (11+23) балла. В составе сборной Швеции нападающий играл на молодёжном чемпионате мира 2023 года. В семи матчах турнира Вагнер набрал 6 (2+4) очков.

«Виннипег» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли от будущего победителя «Вегаса» в пяти матчах.

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