Защитник «Ванкувера» выбыл до конца года из-за травмы на ЧМ-2023 — TSN
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Защитник «Ванкувер Кэнакс» Итан Бир пропустит до шести месяцев из-за операции на плече, которое он травмировал во время чемпионата мира, где хоккеист выступал за сборную Канады. Об этом сообщает TSN.
Последние несколько месяцев «Кэнакс» хотели продлить контракт с 25-летним хоккеистом, но пока не сумели договориться с канадцем. Если ситуация не изменится, то летом Бир станет ограниченно свободным агентом. Кэпхит Бира по соглашению с истекающим сроком действия составляет $ 2,2 млн.
В минувшем сезоне Бир в 61 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+6». На победном чемпионате мира защитник не отметился результативными действиями в составе сборной Канады в восьми матчах.
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