Российский вратарь не согласился с Шестёркиным по поводу лакроссов

Вратарь системы ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов прокомментировал высказывания голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина по поводу голов в стиле лакросс.

«Игорь Шестёркин недавно предложил удалять полевых за попытку лакросса, так как это неуважение к голкиперу и его делу? Не знаю, в чём проявляется неуважение. В хоккее все средства хороши. Если это не наносит никаких травм, почему нет? Не вижу смысла запрещать лакроссы. Это зрелищно.

Вратарская зона ограничивается зоной два на два метра, там очень много перемещений в маленьком пространстве, нужно разбираться во вратарской работе, чтобы отмечать какие-то яркие моменты. Сейчас нет какого-то явного тренда, просто есть определённые нюансы, как голкиперы играют при атаках с угла: кто-то играет коньком за штангу, кто-то уходит в реверс. Тот же Игорь Шестёркин здорово владеет клюшкой и много играет на выходах, у каждого всё индивидуально, кому что удобнее», — приводит слова Мурашова пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги на официальном сайте.