В «Салавате Юлаеве» назвали причину появления финансовой задолженности перед игроками

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о причинах долгов команды из Башкортостана перед хоккеистами. Сообщалось, что задолженность по зарплате достигла нескольких месяцев, но в июне была полностью погашена.

«Финансовое планирование бюджета клуба само по себе непростой процесс. Ещё сложнее получается, когда финансовый год наших спонсоров не совпадает с календарными сроками сезона КХЛ. Нам не удалось правильно спрогнозировать период, когда может возникнуть кассовый разрыв. Сейчас мы с правительством республики работаем над выработкой механизма, который сможем задействовать при наступлении аналогичных ситуаций. На сегодняшний день у нас нет задолженности по заработной плате и бонусам», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.