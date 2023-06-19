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«Вегас» подписал контракт с компанией рэпера 50 Cent

«Вегас» подписал контракт с компанией рэпера 50 Cent
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«Вегас Голден Найтс» заключил соглашение с компанией Sire Spirits, специализирующейся на производстве спиртных напитков. Она принадлежит Кёртису Джексону, более известному в качестве рэпера 50 Cent. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Ранее генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон заявлял, что эта чемпионская команда строилась несколько лет и не случайно стала обладателем главного трофея. «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли на шестой год существования клуба.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». Клуб впервые в своей истории стал обладателем главного трофея НХЛ. На параде в честь победы «Вегаса» присутствовали сотни тысяч человек.

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