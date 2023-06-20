Макдэвид — лучший первый номер драфта за последние 10 лет по версии The Athletic

The Athletic составил топ первых номеров драфта за последние 10 лет.

Лучшим стал нападающий Коннор Макдэвид, которого в 2015 году задрафтовал «Эдмонтон Ойлерз». Второе место отдали Коннору Бедарду, который примет участие в драфте-2023, на котором в его победе не сомневаются. Третье место занял Остон Мэттьюс, которого выбрал в 2016 году «Торонто Мэйпл Лифс».

Топ-10:

1. Коннор Макдэвид — 2015, «Эдмонтон Ойлерз».

2. Коннор Бедард — 2023.

3. Остон Мэттьюс — 2016, «Торонто Мэйпл Лифс».

4. Расмус Далин — 2018, «Баффало Сэйбрз».

5. Алекси Лафреньер — 2020, «Нью-Йорк Рейнджерс».

6. Джек Хьюз — 2019, «Нью-Джерси Дэвилз».

7. Оуэн Пауэр — 2021, «Баффало Сэйбрз».

8. Аарон Экблад — 2014, «Флорида Пантерз».

9. Нико Хишир — 2017, «Нью-Джерси Дэвилз».

10. Юрай Слафковски — 2022, «Монреаль Канадиенс».