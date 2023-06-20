Кэмерон Ли: в России знают, что НХЛ лучше, но не у всех есть цель туда уехать

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли в эфире подкаста The High Button Podcast ответил на вопрос, почему российские хоккеисты уезжают в НХЛ. Кроме того, игрок дальневосточной команды рассказал, как прошла его адаптация в России. Ли также поделился мнением о том, какой стиль игры ему подходит больше.

«Есть ребята, которым нравится играть на родине. Ну там круто, очень хорошая лига, людям нравится. Это их НХЛ. То есть они знают, что НХЛ лучше, но не у всех есть цель туда уехать. По крайней мере, у меня создалось такое впечатление. Там есть ребята, которые могли бы играть в НХЛ, но они не говорят на английском.

Почему тогда игроки уезжают в НХЛ? Очевидно, что НХЛ — лучшая лига. Мне больше подходит стиль КХЛ или североамериканский? Одинаково, я просто выхожу и играю, стараюсь доводить шайбу до ворот. В России мне больше доверяют, им нравится мой стиль. Может, потому что я канадец. А в Северной Америке особо не доверяли.

Не все так смогут — уехать в другую страну и комфортно себя чувствовать? Первая неделя там у меня вообще не пошла. Я сломал нос, выбил плечо и подхватил коронавирус. Всё это — в первую неделю на предсезонке! Жёстко. Но после этого всё было гладко», — сказал Ли.

Напомним, хоккеист в дебютном сезоне в КХЛ провёл 53 встречи, записав на свой счёт 20 (7+13) баллов.