Григорий Денисенко высказался о своём будущем во «Флориде Пантерз»

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко рассказал, что намерен продолжить карьеру в составе команды.
«Я хочу вернуться сюда, хочу играть за «Пантерз» в следующем году. Посмотрим, что получится. Никогда не знаешь, что тебя ждёт. Прошедший сезон был намного лучше, чем позапрошлый, когда я мало играл из-за травмы. Год начался медленно, мне потребовалось время, чтобы собраться. Но я становился все лучше и лучше и нашел свою игру. Это был хороший год в плане развития. 18 игр, в которых я принял участие, стали хорошим опытом», — приводит слова Денисенко Florida Hockey Now.
В прошедшем сезоне сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды» «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах.
- 20 июня 2023
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