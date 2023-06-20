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Григорий Денисенко поделился эмоциями от участия в финале Кубка Стэнли

Григорий Денисенко поделился эмоциями от участия в финале Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко, дебютировавший в плей-офф Кубка Стэнли в пятом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (1-4), поделился эмоциями от игры в решающей стадии турнира.

«Это было невероятно, хороший опыт для меня. Невероятная атмосфера, которую запомню на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Денисенко Florida Hockey Now.

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды» «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах.

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